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Corona şüphesi kenti karıştırdı!

Denizli’nin kalabalık noktalarından biri olan Bayramyeri Meydanı’nda kan vermeye gelen kadının ateşi 39 derece çıkınca, kan verme noktasındaki görevliler polise haber verdi. Corona şüphesi kapsamında kadının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanda kısa süreli panik yaşandı.

18:30 -
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Corona şüphesi kenti karıştırdı!

Olay, Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı'nda gerçekleşti. Birkaç gündür corona virüsü şüphesinden dolayı hastaneye başvuran kadın, kan vermek için geldiği noktada ateşi ölçüldü.

Corona virüsü önlemleri kapsamında ateşi ölçülen Fatma A.'nın ateşi 39 derece çıktı. Bunun üzerine kan verme noktasında bulunan görevliler, meydanda bekleyen polislere bilgi verdi.

Yanında bulunan annesi ile birlikte meydanda polisler geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerine haber veren polisler çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Sağlık ekipleri bölgeye geldiğinde Fatma A.'yı güvenlik önlemleri ile ambulansa aldı. Sağlık durumu kontrol edilen kadının ateşi tekrar ölçüldüğünde ise 36.5 olarak çıktı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kadının bir şey olmadığı belirtilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, polisler çevrede güvenlik önlemlerini aldığı sırada Fatma A. vatandaşlara, “Corona çok önemli, ben yurtdışını gezdim böyle oldum, sizde gezin sizde olun bir tek ben mi çekmek zorundayım yeter” şeklinde bağırdı.(İHA)

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