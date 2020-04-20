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Corona şüphesine dayanamayan yaşlı adam intihar etti

Umreden döndükten sonra hastanede gözetim altına alınan, daha sonra evinde izolasyona gönderilen 64 yaşındaki Siyami Kuş, intihar etti. Corona şüphesi taşıyan yaşlı adamın izolasyon yaşamına dayanamadığı öne sürüldü.

Selami AYDIN / Denizli
22:21 -
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Corona şüphesine dayanamayan yaşlı adam intihar etti

Denizli'nin Çivril ilçesin Kızılcasögüt Mahallesinde corona şüphesi nedeniyle kendini evine kapatan 64 yaşındaki Siyami Kuş intihar ederek yaşamına son verdi.

UMREDEN DÖNDÜKTEN SONRA GÖZETİME ALINDI

Umreden döndüğü öğrenilen Siyami Kuş'un yaklaşık bir hafta önce ambulansla evinden alınarak Çivril Devlet Hastanesi'ne getirildiği ve burada kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra Siyami Kuş'a evine gitmesi için izin verildi.

KOMŞULARIN CORONA ENDİŞESİ

Evinde izole bir yaşam süren Siyami Kuş'a corona endişesi nedeni ile komşuları ve yakınlarının selam bile vermediği öğrenildi. Yaşlı adamla zaman zaman bazı tanıdıklarının alay ettikleri de ileri sürüldü.

EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Yaşlı adam dün sabah evinin tavanına kendini iple asarak intihar etti. Yakınları tarafından bulunan Siyami Kuş toprağa verildi.

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