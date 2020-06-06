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Corona şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar!

Tekirdağ'da, yaşları 18'den küçük 2 arkadaş, corona virüsü şüphesiyle götürüldükleri hastanenin penceresinden atlayarak kaçtı. Polis, yolda yürürken bulup yakaladığı ikiliyi, ambulansla hastaneye götürdü.

18:59 -
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Corona şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar!

Çorlu ilçesinde yaşayan yakınlarında corona virüsü teşhis edilince tedbir amaçlı Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürülen yaşları 18’den küçük 2 arkadaş, tetkikleri yapılmadan, pencereden atlayarak kaçtı.

Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine harekete geçen polis, ikiliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Otogar ile kentin önemli noktalarında arama yapan polis, arkadaşları Baykallar mevkisindeki üst geçitte yakaladı.

2 arkadaşın çevresinde güvenlik önlemi alarak kimseyi yaklaştırmayan polis, hemen ambulans istedi. İkili, gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. DHA

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