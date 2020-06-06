Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona tedavisi gören 84 yaşındaki kadın kalp yetmezliğinden vefat etti!

Uşak'ta corona virüsü tedavisi gören 84 yaşındaki kadın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının ailesinden 9 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

19:50 -
Haberler Gündem
Corona tedavisi gören 84 yaşındaki kadın kalp yetmezliğinden vefat etti!

Banaz ilçesi Güllüçam köyünde yaşayan Fadime Ünal’a (84), bir süre önce corona virüsü (Covid-19) teşhisi konuldu.

Ardından Ünal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın yaklaşık 1 hafta süren tedavisi esnasında, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN 9 KİŞİDE CORONA ÇIKTI

Öte yandan yaşlı kadın tedavi gördüğü sıra, ailesinden 9 kişinin daha corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Aynı ailedeki 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Aileden 7 kişinin tedavisinin sona ererek sağlıklarına kavuştuğu öğrenilirken, 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İHA

İLGİLİ HABERCorona şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar!Corona şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more