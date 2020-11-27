Corona tedavisi gören AKP’li vekil hastaneye kaldırıldı

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan’ın 16 Kasım’da gittiği hastanede, yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

Evinde tedavi gören Özkan, doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Özkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “16 Kasım tarihinde vücut kırgınlığı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştı. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine tedavi sürecim evde devam etmekteydi. Genel durumum iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi yine doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki, endişelenecek bir durumum yok. Rabbimden bize ve tüm hastalarımıza şifa niyaz ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu virüsü hep birlikte yeneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.