Corona tedavisi gören polis kalp krizinden öldü

Konya Ereğli Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliğin’de görevli polis memuru Mesut Çobanoğlu, 30 Haziran’da rahatsızlanınca Ereğli Devlet Hastanesi'ne gitti. Mevlüt Çobanoğlu’na corona virüsü şüphesi nedeniyle test yapıldı. Testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanan Çobanoğlu, üçüncü günün ardından hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ”Polis arkadaşımız corona virüsü şüphesiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden arkadaşımız maalesef kalp krizi sonucu hayatını kaybetti” dedi.
Çobanoğlu, bugün memleketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı.