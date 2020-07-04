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Corona tedavisi gören polis kalp krizinden öldü

Konya Ereğli Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Mesut Çobanoğlu (42), corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama yapan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ''Hastaneden aldığımız bilgilere göre corona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi gören polis arkadaşımız geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti'' dedi.

Müslüm EVCİ
16:38 -
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Corona tedavisi gören polis kalp krizinden öldü

Konya Ereğli Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliğin’de görevli polis memuru Mesut Çobanoğlu, 30 Haziran’da rahatsızlanınca Ereğli Devlet Hastanesi'ne gitti. Mevlüt Çobanoğlu’na corona virüsü şüphesi nedeniyle test yapıldı. Testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanan Çobanoğlu, üçüncü günün ardından hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ”Polis arkadaşımız corona virüsü şüphesiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden arkadaşımız maalesef kalp krizi sonucu hayatını kaybetti” dedi.

Çobanoğlu, bugün memleketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

aydın Corona Emniyet Emniyet Müdürü Kalp krizi Karaman Konya Polis Sözcü trafik
Son güncelleme: 16:47 04.07.2020
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