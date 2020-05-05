Corona tedavisi görüp fenalaşan hemşirenin parmakları gerçeği ortaya çıkardı!

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Nadide Şahin (24), pandemi öncesi nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle muayene oldu.

Önce akciğer enfeksiyonu düşünülerek hastaneye yatırıldı ve tedavi gördü. Tekrar işinin başına dönen hemşire, 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti artınca tekrar acile başvurdu.

5 GÜN CORONA TEDAVİSİ GÖRDÜ

O tarihlerde Covid-19 salgını Türkiye’de de görülmeye başlandığı için hemen akciğer tomografisi istendi ve PCR testi yapıldı. Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi Covid-19’a uyumlu göründüğü için 5 günlük ilaç tedavisine başlandı ama kötüleşmeye devam edince hastaneye yatırıldı.



”SAĞDAN SOLA DÖNEMEZ HALE GELDİM”

Bu süreçte iki kez PCR testi, daha sonra da antikor testi yapılan ve sonuçlarının hepsi negatif çıkan genç hemşire, şunları anlattı:

* Hastaneye son yatırıldığımda 20 gün takip edildim, Covid-19’a dair tek bulgu akciğer tomografisi ve nefes darlığıydı. Artık yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim.

* Kendimde bir aksilik olduğunu biliyordum. Tırnaklarımın bombeleştiğini fark ettim ve doktorlarıma göründüm.

* Çekilen ekokardiyografi sonucunda mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı.

* Corona olmadığım anlaşılınca hemen Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’ne sevk edildim. Ve acil kalp ameliyatına alındım.

”MESLEKİ ŞÜPHELERİM HAYATIMI KURTARDI”

* Kalbimden şüphelendiğimi söyledim ama strese bağladılar, nefes darlığımı da Covid-19 zannettiler.

* Benim için parmaklarımın çomaklaşması, vücudumda bir dolaşım bozukluğuna işaretti, nefes darlığım ise akciğer değil kalp kaynaklıydı.

* Açıkçası mesleki şüphelerim hayatımı kurtardı.

”MİTRAL KAPAK HASTALIĞI SESSİZCE İLERLEYEBİLİYOR”

Bir hafta önce ameliyat edilen Nadide hemşirenin birkaç gün içinde taburcu olacağını söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onan, önemli uyarılarda bulundu.

* Nadide’nin durumu bize şunu gösteriyor. Salgın döneminde nefes darlığı şikayetiyle giden her hasta, öncelikli olarak Covid-19 şüphesi ile değerlendiriliyor.

* Ancak nefes darlığının tek sebebi akciğer kaynaklı olmayabilir. Kalp hastalıklarına bağlı da gelişebilir. Bu nedenle corona şüphesi ortadan kalktıktan sonra ya da tedaviye rağmen iyileşmeyen nefes darlığı şikayetlerinde kesinlikle bir kalp değerlendirmesi yapılmalı. Bunun için de hastalarımızın kardiyologlara başvurması lazım.

* Mitral kapak hastalığı, ilerleyen evrelere ulaşana kadar kimi hastalarda hiç belirti vermeden sessizce sürebiliyor. Hastalar, nefes darlığı, göğüs ağrısı olmadan uzun süre normal bir hayat sürebiliyor. Ancak bulgular ilerlerse farkına varılabiliyor. (DHA)