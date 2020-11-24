Corona tedbirlerini hiçe saydılar, kumar masasında yakalandılar

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Orta Mahallede metruk bir binada kumar oynanmasına yönelik yapılan ihbar sonrasında baskın düzenledi.

Yapılan baskın sonrasında Ş.B., A.K., İ.K., S.U. ve S.K. corona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak masada kumar oynarken polis ekiplerince yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilere sosyal mesafe, maske ve kumar oynama suçundan toplamda 34 bin 685 lira idari para cezası kesilirken şüpheliler hakkında tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan baskında iki kutu içerisinde ambalajlı 20 adet oyun kağıdının yanı sıra masa üzerinde bulunan 5 liraya da el konuldu.