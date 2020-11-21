Corona temaslı pazarcılar ortalığı birbirine kattı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Pazar Yeri’nde meydana geldi.

112 acil sağlık ekiplerinden gelen bilgi ile hareket geçen polis ekipleri ilk olarak Covid-19 temaslısı Ali Fuat G. isimli vatandaşı pazar yerinde satış yaparken yakaladı.

Vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etmek isteyen polis ekipleri, iddiaya göre çevre pazar esnafının direnciyle karşılaştı. Polise mukavemet sırasında kaçmaya çalışan Ali Fuat G. ekipler tarafından yakalanarak polis aracına götürüldü.

Araç içerisinde de rahat durmayan vatandaş aracın camlarını tekmeledi. Akabinde Ali Fuat G. filyasyon ekiplerine teslim edildi.

TEMASLI KARDEŞİ DE SATIŞ YAPIYORMUŞ

Kısa bir süre sonra gelen ikinci bir ihbar üzerine kardeşi İbrahim G.’nin de temaslı olduğunu öğrenen ekipler aynı yerde sebze ve meyve satan kardeşini yakaladı.

Polis aracına bindirilen İbrahim G. filyasyon ekiplerine teslim edildi. Covid-19 temaslı kardeşlerin pozitif veya temaslı vatandaşların kaldığı Münevver Ayaşlı Devlet Yurdu’na götürüldüğü öğrenildi.

Corona temaslı kardeşlerin 6 saat boyunca pazarda sebze-meyve sattıkları öğrenildi. İHA