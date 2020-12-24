Corona testi için hastaneye gönderdiler, evi soydular

Denizli'de hırsızlar ev soymak için bu sefer de corona virüsünü kullandı. Geçtiğimiz ay Tavas ilçesine bağlı Yorga köyünde yaşayan Mustafa Nahit’i telefonla arayan hırsızlar kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi gibi tanıtarak corona virüsü testi için eşi ile birlikte acil olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne gelmesini istedi.

Telefon görüşmesinden sonra telaşlanan ev sahibi eşi ile birlikte 45 dakika mesafedeki Denizli'ye geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde görevliler ile konuşan ve çağırılmadıklarını öğrenen çift daha sonra evlerine döndüklerinde kötü sürprizle karşılaştı.

HASTANEYE GİTTİKLERİNDE EVLERİ SOYULMUŞ

Nahit çiftinin hastaneye gittikleri sırada hırsızların evlerine girdiği ve yatak odasında bulunan çelik kasayı içindeki 150 bin lira ile alıp gittikleri ortaya çıktı. Eve döndüklerinde soyulduklarını anlayan çift jandarmaya başvurdu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy camiinden anons yaptırarak görgü tanıklarından yardım istedi. Köye gelen yabancı kişilerle ilgili bilgi toplamaya çalıştı. Olay yerinde parmak izi araması yaptı.

40 GÜN OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Bölgedeki 113 güvenlik kamerasındaki görüntü kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, taranan 22 bin araç içinden hırsızların kullandığı aracın plakasını belirlemeyi başardı. Sanıkların Denizli'de saklandıklarını tespit eden jandarma yaptığı operasyonda 4 sanığı kıskıvrak yakaladı.

Sanıklardan 21 yaşındaki Yücel B.'nin Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Denizli'de nakliyecilik yapan sanık Fatih T (24) ve Bayram Ç. (25) ile fırıncılık yapan 19 yaşındaki Burak A.'nın çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Tavas Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan sanıklar tutuklandı.