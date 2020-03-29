8 aylık hamile öğretmenin corona testi pozitif çıktı

Kocaeli’de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.
Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Corona virüsü belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu corona virüsü testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.
İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:
“Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin.”
Öte yandan haberi abonelerine servis eden DHA hastanın bebeğini kaybettiğini yazmıştı. Haberine düzeltme geçen DHA bebeğin yaşadığını kaydetti.