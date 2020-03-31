Corona testi pozitif çıkan valiyle görüşen Mehmet Siyam Kesimoğlu test yaptıracak!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığına dair açıklamanın ardından konuyla ilgili bir açıklama da Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan geldi.

Kesimoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Vali Bilgin ile yüz yüze görüştüğünü açıklarken, yarın corona virüsü testi yaptıracağını duyurdu.

“GAYET DİNÇ VE ZİNDE”

Kesimoğlu, açıklamasında Bilgin ile 22 Mart Pazar günü bir toplantıda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde görüştüğünü ifade etti.

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Kesimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün yapılan korona virus testi pozitif çıkan Sayın Valimiz Osman Bilgin'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

* Sayın Valimizi tanıyan ve kendisiyle çalışan birisi olarak inanıyorum ki onun kararlılığı ve başarılı karakteri bu hastalığı kısa sürede atlatmasını sağlayacaktır.

* Kendisi şu anda gayet dinç ve zinde bir şekilde evinde 14 gün boyunca karantinada kalacağını açıklamıştır.

EŞİYLE BİRLİKTE TEST YAPTIRACAK

Ayrıca eşi Sibel Kesimoğlu'na da yarın corona virüsü testi yapılacağını söyleyen Kesimoğlu, “Bu vesileyle kendisi ile yüzyüze en son 22 Mart günü bir toplantıda sosyal mesafelendirme kuralları çerçevesinde görüştüğümüzü, sonrasında toplantılarımızı telekonferans üzerinden gerçekleştirdiğimizi, fakat buna rağmen yarın benim ve eşimin de testinin yapılacağını merak eden sevgili dostlarıma duyurmak isterim” dedi.

VALİ 14 GÜN KARANTİNADA

Vali Bilgin, 14 gün süreyle vali konağında izole altında kalacak.

Bilgin, fiili olarak görevine devam ederken, Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı tarafından yürütülecek.