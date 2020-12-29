‘Corona testi yapacağız’ diyerek, yaşlı kadını gasp ettiler

Mersin'in Mut ilçesinde ‘Covid testi yapacağız' diye girdikleri evde yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasp ettiği belirlenen 4 zanlı tutuklandı. Zanlılardan birinin olayı jandarmaya olayı ihbar eden kadının komşusu olduğu ortaya çıktı.

Mut’ta bir kişi jandarma ekiplerine Yapıntı Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı kadının ziynet eşyalarının gasp edildiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve olay yerinde yapılan incelemeler sonunda 2 şüphelinin Covid testi yapma bahanesi ile girdikleri evde yaşlı kadını etkisiz hale getirdikten sonra kolunda bulunan 3 bilezik ile parmağındaki yüzüğü zorla aldıkları tespit edildi. Kaçan şüphelilerin ayak izlerini takip eden jandarma ekipleri şahısların Mut ilçesine giden yola çıktıklarını belirledi.

KOMŞUSU ÇIKTI

Şüphelileri belirlemek için güzergahtaki narenciye bahçelerinde çalışan 18 işçinin tek ifadesine başvuran jandarma, bir kişinin yol üzerinde yeşil renkli Kartal marka bir aracın park edilmiş vaziyette beklerken gördüğünü belirtmesi üzerine araştırmalar bu yönde derinleştirdi. Jandarma ekipleri Mut’taki plaka takip sistemi ve Mobese kamera kayıtlarından söz konusu araçların kayıtlarına ulaşarak plakasını tespit etti. Araştırmada plakası belirlenen aracın yaşlı kadının komşusu olan bir şahsa ait olduğu, bu şahsın da yağma olayı sonrasında Jandarmaya bildiren ihbarcı şahıs olduğu saptandı.

ARAZİYE GÖMÜLÜ DURUMUDA BULUNDU

MOBESE kamera kayıtlarında ise şahsın, olay sonrasında ilçe merkezine giriş yaptığı, aracını park ettikten sonra da yanında bulunan 3 şahsın indiği belirlendi. Jandarma ekipleri elde ettiği deliller sonucunda başlattığı operasyonla araç sahibi şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Suçlamayı önce reddeden şahıs, eldeki deliller sonucunda suçunu itiraf ederek yağma olayını arkadaşı olan bir şahsın planladığını, olayı arkadaşı ve tanımadığı iki şahıs olmak üzere toplam 4 kişi ile gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüphelinin beyanı sonucunda olaya karışan 3 şüpheli şahıs daha yakalandı. Şüphelilerin yer göstermesi ile araziye toprağa gömülü 2 adet altın bilezik bulunarak yaşlı kadına teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs nitelikli yağma suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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