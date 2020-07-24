Corona testleri pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı!

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesinde 11 kişinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı, yapılan filyasyon çalışmaları sonucu kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Erenkaya Mahallesinde ikamet eden veya il dışından buraya gelenlerin testlerinin pozitif çıkması ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle mahallede en az 14 gün sürmesi beklenen karantina tedbiri kararı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı ve saat 19.00 itibariyle bahse konu mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Gümüşhane'de 18 Temmuz günü merkeze bağlı Kaletaş köyünde 5 kişinin testi pozitif çıkınca köy corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alınmıştı. (İHA)

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