Corona vaka sayısı kaç oldu? 10 Ağustos güncel vaka sayısı…

Güncel corona virüsü vaka sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip” ifadelerini kullandı.

10 AĞUSTOS VAKA SAYISI

Dün 62 bin 219 test yapılırken bin 193 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 14 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 241 bin 997'ye, toplam vefat sayısı da 5 bin 858'e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 211 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 224 bin 970'e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının 603 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 8,2 olduğu belirtildi.

“TEST SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEYE YAKIN”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip” ifadelerini kullandı.