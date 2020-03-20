Corona vaka sayısının artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Sözücüsü İbrahim Kalın, Coronavirüs vaka sayılarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, “Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız” dedi.

ÖLÜ SAYISI 4’E VAKA SAYISI 359’A YÜKSELDİ

Corona virüsüyle ilgili son verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden kişi sayısının 4’e, toplam vaka sayısının da 359’a çıktığını açıklamıştı. Bakan Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168’inin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABER Son dakika... Bakan Koca'dan Corona virüsü açıklaması: 4 ölü, 359 vaka!