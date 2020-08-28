Corona vakaları artınca cami hoparlöründen uyarı geldi: Acıpayam büyük risk altında

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde corona tedbirlerinin uygulanmaması sonrası vaka sayısı arttı. İlçenin AKP'li Belediye Başkanı Hulusi Şevkan vatandaşı cami hoparlöründen uyardı.

Kendisi de bir hekim olan Şevkan, Acıpayam Çarşı Camii'nden merkezi sistem ile 56 mahalleye seslenip “İlçemizde corona virüsü vaka sayısı artıyor. Bir an önce duyarlı davranıp tedbir almazsak durum daha da kötü olacak” diye konuştu.

“ACIPAYAM BÜYÜK RİSK ALTINDA”

Şevkan hoparlörden şöyle seslendi:

* Salgın yeniden yükselişe geçti. Bunun en önemli nedeni düğünler ve tedbirlere uyulmaması.

* Acıpayam büyük risk altında. Özellikle Yeşilyuva Mahallesinde çok sayıda vaka bekliyoruz.

* Salgının daha korkunç boyutlara yükselmemesi için tedbirler almak zorundayız.

* Yayılmanın en büyük kaynağı düğünler. Düğünlerimizi 2 saatle sınırlandırdık. İkramlar yasaklandı. Pazar yeri ve okullarda artık düğün yapılmayacak.

“SAĞLIK PERSONELİ YORGUN VE KIRGIN”

Sağlık personelinin de artık yorulduğunu ifade eden Şevkan şu ifadeleri kullandı:

* Ben bir hekimim. Sağlık personelini en iyi anlayacak kişiyim. Bu bir salgın ve vaka sayısı artıyor. Artık sağlık personelinin de direnci kırılıyor. Onlar da yorgun ve kırgın.

* O yüzünde maske ile gece gündüz bizler için çalışacak hatta yüzünde maskenin izi çıkacak biz ise düğünlerde hiçbir hijyen ve mesafe kuralına uymadan vur patlasın çal oynasın vakit geçireceğiz. Böyle şey olmaz. Bu sağlık çalışanlarının motivasyonunu etkiler.

* Acıpayam'da kritik olan bölgelere çıkarma yapmayı planlıyorum. Yeniden tek tek herkesi uyaracağım. Daha önce sonuç almıştık. Yine yapacağım.

DENİZLİ'DE FABRİKA KAPANDI

Denizli'de corona virüsü nedeniyle küçük işletmelerin yanı sıra çok sayıda işçi çalıştıran bazı tesisler de kapatıldı. Merkezefendi ilçesinde 110 kişinin çalıştığı bir mermer fabrikasında 10 pozitif vakaya rastlandı ve tesis kapatıldı.

İlçede fason iş yapan ve yaklaşık 50 kişi çalıştıran iki tekstil atölyesi de pozitif vakalara rastlandıktan sonra kapatıldı. Denizli'de yaklaşık 20 personeli bulunan bir kırtasiye firmasında 3 pozitif vakaya rastlandığı ve işletmenin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

Toplam 28 bin çalışanın bulunduğu Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde ise alınan sıkı tedbirler kent ekonomisini ayakta tutan dev tesislerin çalışmalarına devam etmesini sağlıyor.