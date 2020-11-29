Corona vakalarının en çok görüldüğü illerde şoke eden görüntüler

Corona virüsü vakalarında yaşanan artışa rağmen havanın da güzel olması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yoğunluk oldu. Polis denetimlerini sürdürürken, maske takmayan ve sigara içenlerin çoğunun yabancı turist olması ise dikkat çekti.

Maskesiz İstiklal Caddesinde yürürken polis tarafından durdurulan genç “Ben maske almaya gidiyorum” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak ekipler maske takmadığı için gence cezai işlem uyguladı.

BÜFELERİN ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Corona tedbirleri kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.

Lokanta, büfe ve kafelerde oturarak yemek yeme kısıtlaması nedeniyle de büfelerin önünde kuyruklar oluştu. Çoğu kişi yemeklerini ellerinde yedi.

“İSTİKLAL CADDESİ’NDE FAZLA YOĞUNLUK VAR”

Köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını söyleyen bir turist “Bence İstiklal Caddesinde fazla yoğunluk var. Bu kadar olması gerekmiyor. İki tane köpeğim var, onlar için mecbur çıkamam lazım. Yoksa çıkmam. İnsanlar o kadar korkmuyorlar herhalde. Ben de anlamıyorum” dedi.

“İŞİ OLAN DA OLMAYAN DA BURADA”

Esnaf Nurettin Aktaş, “İşi olan da işi olmayan da burada. Herkes burada. Ne yapıyorlar burada volta atıyorlar. Kimseye birşey de söylenmiyor. Sen virüsü alsan anana babana götüreceksin. Bir kişi otuz kişiye bulaştıracak. Bir şey diyorsun ‘Sana ne?’ diyor. Sana ne olur mu. Sen beni koruyacaksın ben seni koruyacağım. Böylece bir çember oluşturacağız” diye konuştu.

İZMİR’DE DE DURUM AYNI

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Corona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde vatandaşların sahil bantları, park mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına karar verdi.

Yasağa rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen birçok vatandaş bu yasağa uymadı. Bazı vatandaşlar oltalarını alarak balık avlarken, bazıları da kamp sandalyelerine oturup sohbet etmeyi tercih etti.

Yasağa uymayanlara emniyet ekipleri tarafından işlem uygulandı. Sahilde oturmanın yasak olduğunu bilmediğini belirten Meral Bardak, “Hepimizin hem bilinçlenmesi hem de duyarlı olması gerekiyor. Yasak olduğunu bilmiyordum ama duyunca çok da şaşırmadım. Aslında olması gereken de buydu. Hepimizin bu yasaklara saygı göstermeleri gerekiyor. Sigara içenlerin de diğer vatandaşlara saygı duyması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Corona bitene kadar kurallara uyulması gerektiğini belirten Mustafa Demir ise “Yasak anonsunu duyunca masa ve sandalyemizi topladık. Yapacak bir şey yok. Halkımızın sağlığı için kurallara riayet etmeliyiz. Sahilde oturmanın yasak olduğunu bilmiyordum. İzmire gezmeye gelmiştim. Bu illet başımızdan gidene kadar kurallara uymak zorundayız” diye konuştu.

“ÇEKİRDEK YEDİĞİMİZ İÇİN MASKELERİ İNDİRDİK”

Dinlenmek için deniz kenarına oturduklarını belirten Murat Dilek, “Aslında oturmaya değil, dolaşmaya geldik. Biraz soluklanmak için de oturduk. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Elimizdeki çekirdekleri yediğimiz için maskemizi biraz indirmek zorunda kaldık” diye konuştu.

Yiğit Öğrük, “Kız arkadaşıyla beraber otomobillerinde oturarak yasağı delmediklerini belirtti. Öğrük, Sahilde oturmanın yasak olduğunu bildiğimiz için arabada oturuyoruz. Kız arkadaşımla haftada bir gün görüşebiliyoruz. Bu sayede birkaç saat de olsa zaman geçiriyoruz ve yasağı da delmiyoruz” ifadelerini kullandı. DHA

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