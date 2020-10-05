‘Corona var, yasak’ diyen şoför boğazından bıçaklandı

Olay Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Murat Cürül’ün kullandığı özel halk otobüsüne binen iki şahıs, şoförünün yanındaki boş koltuğa oturmak istedi. Ancak Cürül, corona virüsü tedbirleri kapsamında ‘şoför yanına oturulmasının yasak olduğunu’ söyledi. Taraflar arasındaki tartışma önce boğuşmaya sonra da kavgaya dönüştü.

DARP RAPORU ALIP KARAKOLA GİTTİLER

Şahıslardan biri cebindeki bıçağı çıkararak Murat Cürül’ün boynuna sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Cürül, o sırada olay yerinde bulunan arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan iki kişinin ise bir hastaneden darp raporu aldıktan sonra karakola gittikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, şoförün tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. (İHA)