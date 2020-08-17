Corona virüs aşısında son durum ne? Rusya corona virüs aşısı için tarih verdi!

Dünyanın beklediği corona virüs aşısı haberi Rusya'dan geldi. Corona virüste ikinci dalga endişeleri sürerken Rusya corona virüs aşısı bulduğunu duyurdu. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının üretimine onay çıktığı açıklanırken Putin, “Kızım da Covid-19 aşısı oldu” dedi. Öte yandan Rusya'nın geliştirdiği aşıya verilecek isim de belli oldu.

RUSYA CORONA VİRÜS AŞISI BULDU MU?

Dünya üzerinde Covid-19 aşısı için ilk kez onay çıkarken, eğer başarılı olunması durumunda, 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan salgına karşı en net savunma mekanizması geliştirilmiş olacak.

Uluslararası ajansların “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberle ilgili bir açıklama da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

AŞIDA İLK PARTİ İKİ HAFTA SONRA

Rusya'nın “Sputnik-V” korona virüs aşısını duyurmasından sonra yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko aşı ile ilgili son açıklamada fabrikada başlanan ilk parti üretiminin 2 hafta içerisinde tamamlanacağını ve aşının ilk olarak doktorlara uygulanacağını ardından Rus vatandaşlara aşı desteği sunulacağını ve ülkedeki aşı uygulama sürecinin ardından diğer ülkelere aşı desteği sağlanacağını söyledi.

Corona virüs aşısının fiyatının 10 dolar civarında olacağı da konuşulan bilgiler arasında yer alıyor.

AŞININ ADI BELLİ OLDU

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun Başkanı, Kirill Dmitriev de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede geliştirilen COvid-19 aşısı ile ilgili konuşan Dmitriev, “Aşının adı Sputnik olacak” dedi.

Sputnik, Sovyetler Birliği'nin gönderdiği ilk uydunun adıydı. Bu uydu, Soğuk Savaş döneminde uzay yarışlarını da başlatan baş aktörlerden birisiydi.

PUTİN’İN KIZI AŞI OLDU

Putin, “En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu” ifadesini kullandı.

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi. ,

Rusya'nın resmi medya aracı Sputnik'te yer alan haberde Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti. Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde” dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Özlü'nün değerlendirmeleri şu şekilde:

* Rusya’nın “gerekli tüm testleri geçip Covid 19 aşısını tescil ettiği” açıklaması herkesi heyecanlandırdı. Bu pandemide dönüm noktası olabilir mi? Aşıyla ilgili gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların sonuçları açıklanana kadar bu konuda kesin konuşmak mümkün değil.

* Öncelikle aşı ne oranda koruyor; koruma ne kadar sürüyor; güvenli mi; kaç doz yapılması gerekecek; herkese, tüm yaşlara ve risk gruplarına uygulanabilir mi; maliyeti ne olacak, üretim kapasitesi ne kadar gibi soruların cevaplarını öğrenmemiz gerekiyor.

* Güvenli ve etkili olsa bile, koruma oranına göre aşılanması gereken 4-8 milyar insan söz konusu. Aşının finansmanı, yeterli miktarda üretimi, paylaşımı, dağıtımı, hedef kitleye ulaşılarak uygulanması en iyimser hesapla 1-2 yılı bulacaktır.

* Aşının bu kadar hızlı geliştirilmiş olması önemli bir başarı olup, memnuniyet vericidir. Ancak hızlandırılmış süreçte etkinlik ve güvenliğiyle ilgili kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bilimsel araştırma fazlarını başarıyla tamamlamış olup olmadığı çok önemli.

* Rusya’nın açıklaması, diğer ülkelerdeki aşı çalışmalarını hızlandıracaktır. Umarım bu yarış, bilimsel testlerin sayı, kapsam ve niteliğinde yetersizliğe neden olmaz. Aksi halde sadece bir fiyasko yaşamakla kalmayıp, aşıya bağlı zararlı etkilerle yüzleşebileceğimizi unutmayalım.

* Sonuç: aşı bulunmuş/bulunacak olsa da önümüzdeki 1-2 yıl içinde virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen, salgını kontrol etmek için vazgeçilmez enstrümanlar olmaya devam ediyor.