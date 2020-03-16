Corona virüsü belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırmıştı: Test sonucu belli oldu

Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.’de, önceki gün gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne sevk edildi.

KIZINI ALIP HASTANEDEN KAÇTI

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.’nin, corona virüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi´ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi.

Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek gözetim altına alındı. Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Tedavi altına alınan çocukla ilgili açıklama yapan Düzce Valiliği, çocuktan alınan numunelerin test için laboratuvara gönderildiğini ve yapılan testler sonucunda çocukta corona virüsü çıkmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “12 gün önce Almanya´dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır.” (DHA)