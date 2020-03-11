Corona virüs paniği yaratan paylaşım asılsız çıktı

HRT'ye röportaj veren vatandaşların birçoğu virüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiği yönünde bilgi sahibi olduğunu gösterdi. Vatandaşların arasında bakanlığın aldığı tedbirleri yeterli görmeyenler de var.

‘ANCAK OLAY YAŞANDIKTAN SONRA ÖNLEM ALIYORUZ'

Maske ile korunma konusunda da sitemlerini dile getiren Hataylılar, fırsatçıların fiyatları katlamasından şikâyetçi. Tedbirlerle ilgili düşüncelerini paylaşan bir vatandaş, bakanlığın aldığı önlemleri yetersiz olarak gördüğünü söyledi. Röportaj veren vatandaşlar arasında virüsün görülmeye başlanmasının ardından alınan önlemlerin işe yaramayacağı görüşü hakim.

“BESLENMEYE DİKKAT ETMEK, KİŞİSEL BAKIMA ÖZEN GÖSTERMEK ÖNEMLİ”

Sağlıklı beslenmenin de mücadelede önemli bir yer tuttuğunu bildiğini ifade eden bir vatandaş, “Beslenmeye dikkat etmek, kişisel bakıma özen göstermek çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına da uymak gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

“TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLERİ DÜNYA ALMADI”

Virüse karşı alınan önlemlerin diğer ülkelere göre daha fazla olduğu görüşündeki bir vatandaş, “Önlemler yeterli. Türkiye'nin önlemlerini doğru buluyorum. Yabancı ülkeler bu kadar önlem almadı” dedi

PAYLAŞIM ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan Hataylılar sosyal medyada dolaşan asılsız bir paylaşımla panik oldu. Yapılan paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ‘mavi tik' alan yani resmiyeti onanmış hesabından söylenmiş gibi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Corona virüsünün Hatay'ın Antakya ilçesinde tespit edildiği iddia edildi. Hataylılar, paylaşımın yer aldığı bu görselin montaj olduğunun anlaşılmasıyla rahat bir nefes aldı.

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