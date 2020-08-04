Corona virüs salgınında ikinci dalga alarmı! 20 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Türkiye’de corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca, son 24 saat içerisinde 41 bin 301 test yapıldığını ve toplam test sayısının 4 milyon 927 bin 217’ye ulaştığını duyurdu.

Dün 995 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısı 233 bin 851’e çıktı. Son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 247’ye yükseldi.

MASKA VE SOSYAL MESAFE İHLALLERİ ARTIYOR

Dört günlük Kurban Bayramı tatili öncesi başlayan ve sonrasında tavan yapan maske ve sosyal mesafe ihlalleri corona virüsü salgını vakalarının artacağının sinyalini veriyor.

Son bir haftada Türkiye’nin pek şehrinde köy, mezra, mahalle ve ev karantina altına alındı. Karantinaya alınan yerler arasında Antalya’da 4 yıldızlı bir otelin 18 çalışanını kaldığı lojman ile Bartın’da bir tekstil fabrikasında çalışan 530 işçinin evleri de var.

ISPARTA: Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü.

MALATYA: Akçadağ ilçesine bağlı Hıdıruşağı mezrası.

BARTIN: Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan 530 işçinin evi.

KAYSERİ: Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar mahallesinde bir hane ile Sarız ilçesine bağlı Çörekdere köyü.

KASTAMONU: Devrakani ilçesine bağlı Alçılar köyü.

ANTALYA: Kemer ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin 18 çalışanını kaldığı lojman.

MALATYA: Battalgazi ilçesine bağlı Yenice mahallesi.

TOKAT: Turhal ilçesine bağlı Kat köyü.

BİLECİK: Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde üç ev.

GÜMÜŞHANE: Merkeze bağlı Kaletaş köyü.

ELAZIĞ: Karakoçan ilçesine bağlı Burç sokak ile Ağa mezrası.

KARABÜK: Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü.

ORDU: Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan mahallesi.

BATMAN: Sason ilçesine bağlı Tekevler mahallesi ile Dikbayır köyündeki birer ev.

SİİRT: Pervari’ye bağlı Yukarıbalcılar köyü ile ilçe merkezindeki Şakiran mahallesindeki bir ev.

SİVAS: Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyü ile Divriği ilçesine bağlı Çiğdemli köyü.

KARAMAN: Merkeze bağlı Kalaba köyü.

KÜTAHYA: Simav’a bağlı Hisarardı mahallesinde bir, Dere mahallesinde bir, Öreğler mahallesinde bir ev.

BATMAN: Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde iki, Konaklı köyünde iki, Samanyolu köyünde bir, Koçaklar köyünde bir, Arıkaya köyünde bir ve ilçe merkezine bağlı dört hane.

GİRESUN: Espiye ilçesine bağlı Kurugeriş ve Çalkaya köyleri.

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