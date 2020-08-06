Corona virüs tablosunda son durum: 5 Ağustos corona virüs vaka sayısı kaç?

Türkiye’de son dönemde yeniden etkisini arttıran corona virüs verilerine göre 53 bin 842 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308'e ulaştı. Son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 784'e yükseldi. Tespit edilen bin 178 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 236 bin 112'ye çıktı. Verilere göre sağlığına kavuşan bin 15 hastayla birlikte toplam 219 bin 506 kişi iyileşti. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,4 ağır hasta sayısı ise 582 oldu.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARILAR

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, artan vakalara karşı vatandaşları uyardı.

Tedbirde birliğe ihtiyaç olduğunun altını çizen Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı.

* Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti.

* Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

“ARANIZA MESAFE KOYUN”

Bakan Koca, yaptığı diğer paylaşımda da “COVID-19’a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun” dedi.

DÜN BİN 83 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 4 Ağustos tablosuna göre dün bin 83 vaka tespit edilmiş, 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 994 hasta iyileşmişti.