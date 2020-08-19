Corona virüs vaka sayısında son durum: 19 Ağustos corona virüs vaka sayısı kaç?

Türkiye'de son dönemde yeniden etkisini arttıran corona virüs verilerine göre 87 bin 223 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629’a ulaştı. Son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 39’a yükseldi. Tespit edilen bin 303 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 253 bin 108’e çıktı. Verilere göre sağlığına kavuşan bin 02 hastayla birlikte toplam 233 bin 915 kişi iyileşti.

“EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTIK”

*Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Dün bin 263 olarak vaka sayısı gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır.

*Fakat artışlar yenilgi duygusuna yol açmamalıdır. 12 Haziran'da tespit edilen yeni hasta sayısının bin 592 olduğunu ve bunu binin altına çektiğimizi unutmayın. Salgın bir süreçtir ve bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir.

*Çeşitli sebeplerle zaman zaman artışlar bizi yıldırırsa zafer uzar ve alacağımız yara büyür. Bunun için sizleri dirayetli ve inançlı olmaya davet ediyorum, yarınlara bakmaya davet ediyorum.

YOĞUM BAKIM DOLULUK ORANI

Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarıyla ilgili verileri de paylaşan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Türkiye salgınla mücadele filyasyon çalışmasının çok büyük yararını gördü. Filyason ekiplerimiz dünya televizyonlarına konu oldu. Bu başarı devam ediyor. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e çıktı, her ekibimizde bir hekim görevlendirdik.

*Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Türkiye'de yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64,8'dir. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.

*Günler geçtikçe tanı konulmuş kişi sayısı, temaslı kişi sayısı artıyor. Biz de zaman içinde salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtik. Salgınla mücadele yerel mücadele özelliği kazandı.

“7 İLDE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

*İl hıfzıssıhha kurullarımızın adını daha sık duyuyorsunuz, valiliğimizin başkanlık ettiği toplantılarla kararlar alıyoruz. Şu anda vaka sayısı artışı olan illerle iki toplantı düzenledik. 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.

HES UYGULAMASINA YENİ ÖZELLİK

*Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz.

95 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURALLARI İHLAL ETTİ

*HES uygulamasından büyük yararlar gördük, HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. İzolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek ulaşım araçlarına binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik. Ev izolasyonları yine HES uygulamasıyla denetlenmektedir.

*Eksikler, yanlışlar elbette olacaktır. Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor, insanlar yorulabilir. Değişikliklere gittik ve altyapımızı güçlendirdik.

*Sağlık ordumuz fedakarlık göstermeye devam ediyor. Hizmet alırken onlara saygımız, güvenimiz tam olsun. Hastaları için mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. Başka bir meslekte bunu göremezsiniz.

*Salgınla mücadelemizi hep bir görev dağılımı içinde yürüttük. Amacımız insan sağlığını korumak, bu süreci en az acıyla atlatmak ve gözümüzde tüten normal hayata dönmek oldu. Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.

GÜNCEL VERİLERİ AÇIKLADI

*Bugün toplam hasta sayımız bin 303. Bugün vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 23. Bugün iyileşen hasta sayımız bin 2. Yani hasta sayımız iyileşenlerden daha fazla.

*Bugünkü test sayımız ise 87 bin 223. Demin konuşmamda da bahsettim, önümüzdeki günler 100 binlere ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Toplam vefat sayımız bugünkü sayılarımızla birlikte 6 bin 39.

*Zatürre oranımız ise yüzde 7,4. Zatürre oranımız giderek azalmakta. Önemli sebeplerden birisi, son dönem bir antiviral ilacı Türkiye'de üretebilir olduk.