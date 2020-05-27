Corona virüsü yüzünden misafir ağırlama azaldı, komşuluk arttı

Toplu yaşam alanlarına yönetim, finans ve dijital güvenlik sistemleri gibi birçok entegre teknoloji platformu sunan Apsiyon, 760 binden fazla konutun 2020 yılının ilk dört ayına ait verileri analiz ederek hazırladığı Koronovirüs Döneminde Toplu Yaşam Alanlarındaki Davranış Değişimleri Araştırması‘nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, Apsiyon’un hizmet verdiği bina, site ve rezidanslardaki 760 binden fazla konuttaki verilerin (“Bu dairenin sahibi kim? Dairede kimler yaşıyor?”, “Kimler, hangi araçlara sahip?”, “Hangi dairelerde evcil hayvan var?” vs..) incelenmesiyle yapıldı.

Verilere göre; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında konut sakinlerinin misafir ağırlama oranları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36.9, taşınma oranları da yine aynı döneme göre yüzde 16.2 azaldı. Corona virüs dolayısıyla evden çıkamayan komşuların birbirleriyle yardımlaşabileceği “Komşum Var” özelliğinden ise en çok ekmek, maske ve internet paylaşımı talep edildi.

MİSAFİR AĞIRLAMAYA ARA VERDİK

Ocak ayından bu yana Türkiye'de misafir ağırlama oranlarının corona virüsü tedbirleri ve izolasyon süreci dolayısıyla düşüş gösterdiğini belirten Apsiyon CEO'su Kudret Türk, şunları söyledi: Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslama yaptığımızda Ocak ayından bu yana azalan bir hareket söz konusu. Corona virüsü sürecine bağlı olan düşüş trendi ocak ayında yüzde 21.2, şubat ayında yüzde 10.3 ve mart ayında yüzde 41.2 iken, bu oran nisan ayında yüzde 64.9'u buluyor.

TAŞINMA ORANI YÜZDE 16.2 AZALDI

2020 yılının ilk ayında yüzde 26,8 artış gösteren taşınma oranlarının şubat, mart ve nisan aylarında azaldığını aktaran Türk; “Taşınma oranları mart ayında yüzde 21 azalırken düşüş trendinin zirve yaptığı nisan ayında bu oran yüzde 57.9. Verileri önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirdiğimizde ise yüzde 16.2 oranında bir azalış olduğunu söylemek mümkün” dedi.

KOMŞULARDAN EKMEK, MERCİMEK, ÇAY, KAHVE İSTENDİ

Corona virüsü nedeniyle evden çıkamayan komşuların birbirleriyle yardımlaşabileceği ‘Komşum Var’ özelliğini nisan ayının ilk haftası hayata geçirdiklerini aktaran Türk, şunları söyledi: 11-12 Nisan tarihinde ilan edilen ani sokağa çıkma yasağında Komşum Var'a gelen talep sayısı 10 kat arttı. Bu süreçte komşular birbirlerinden en çok ekmek, kırmızı mercimek, çay, kahve gibi gıda ürünleri konusunda yardım isterken, gıda dışında ise maske, internet paylaşımı, kedi/köpek maması, şarj aleti talebinde bulundu.