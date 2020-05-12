Corona virüsle mücadele sürecinde yaşanan aksaklıklara AKP’liler de dayanamadı

Erhan KAYTANBAY İsmail AKIN

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yaşanan aksaklıklar AKP'lilerin de tepkisini çekti. Sakarya Akyazı AKP Gençlik Kolları Başkanı Kemal Akyüz, sosyal medya hesabından kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yaptığı paylaşımda iktidarı eleştirdi. Akyüz paylaşımında, “Benim gibi şartlar uymadığından kısa çalışma ödeneği çıkmayan binlerce çalışan var. Hangi şartlar yahu, bu zamanda şart mı aranır Allah aşkına? Bunların kirası, faturaları vb. ne olacak? Hani ‘Bizbizeyeteriz?… Devletimizin bu ‘şartlar' kelimesini kaldırmasını arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘MODERN KÖLE İSTİYORLAR'

Bir diğer dikkat çeken paylaşım ise Antalya Gazipaşa AKP eski İlçe Başkanı Sait Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, kısa sürede beğeni ve yorum alan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Değerli dostlarım, dünyanın içinden geçtiği süreci hep beraber takip ediyoruz. İnsanoğlunun üzerinde bir korku imparatorluğu kurup insanları modern kölelere çevirmek istiyorlar. Yahudinin havrasını, Hıristiyan'ın kilisesini, Müslüman'ın Kabe'sini yıktık diyorlar. Ama biz o Kabe'nin kaç defa yıkılıp yapıldığını bilen bir ümmetiz. Biz Nemrut'un, firavunun başına neler geldi çok iyi biliyoruz.”

‘KORKMUYORUZ, İNANIYORUZ'

“Rabbim insanoğlunu modern firavunların şerrinden korusun. Rabbim devletimize güç, kudret ve basiret versin ki her zaman yanımızda olabilsin. Biliyoruz yine Musa yine İbrahim olanlar kazanacak. Üstünüz, korkmuyoruz çünkü inanıyoruz. “Bu milletin aklıyla oynayıp, kim firavunlarla beraber iş tutuyorsa, Rabbim bildiği gibi yapsın. Bizim de kandırıldık dememize ramak kaldı.”