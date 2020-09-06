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Corona virüslü aşçı işçilere yemek yaptı! Valilik inceleme başlattı

Gaziantep'te corona virüsü taşıyan bir işçinin yemek yaptığı iddiları ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede aşçının corona virüslü olduğu ve yemek yapmadan izole edildiği belirlendi.

18:45 -
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Corona virüslü aşçı işçilere yemek yaptı! Valilik inceleme başlattı

Gaziantep’te 300 işçinin çalıştığı bir fabrikadaki aşçının corona virüsü testi pozitif çıktığı ve aşçının yaptığı yemeğin ise dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddiaları üzerine Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerde aşçının corona virüsü taşıdığı iddiaları doğrulanırken aşçının test sonucu pozitif çıkan ve beraber çalıştığı arkadaşı ile birlikte izole edildiği belirtildi.

Fabrikada yapılan inceleme ve denetimlerde olayın yaklaşık 16 gün önce meydana geldiği ifade edildi. İddiaları gündeme getiren işçinin ise iş ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile işten çıkarıldığı öğrenildi. (İHA)

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