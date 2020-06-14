Corona virüste ikinci dalga olur mu? İşte ikinci dalga için uzman görüşleri…

Son açıklanan yeni vaka sayıları ile ikinci dalga söylentileri daha arttı. Normalleşme sürecinde atılan adımların ardından endişeler yükseldi. Peki corona virüste ikinci dalga olur mu?

BAKAN’DAN İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı. İkinci dalga konusuna değinen Bakan Koca, büyük bir dalga beklemediğini belirterek “Kurallara uymak kaydıyla küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre, ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz” dedi.

İKİNCİ DALGA OLACAK MI?

İçinde bulunduğumuz haftalara dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, “İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını, bir iki haftada görebileceğiz. Toplum olarak buna dikkat edersek, vaka sayımızdaki artış çok olmayacak. Ama biz maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmezsek vaka sayımız çok artabilir. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.

“İLKİ KADAR ETKİLİ OLMAYABİLİR”

Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir televizyon programında, önemli ölçüde etkili ikinci bir dalga beklemediğini dile getirdi.

Bu süreçte yeni vaka sayılarında dalgalanmaların olabileceğini söyleyen Özlü, “Bu şekildeki dalgalanmalar, bu virüs kendi kendine mutasyon geçirip durduruncaya kadar ya da aşısı bulunup insanlar aşıyla bu salgını durduruncaya kadar olacaktır” dedi.

Covid-19'un grip ve H1N1 gibi mevsimlik bir hastalık olma ihtimalinin de olduğunu açıklayan Özlü, “Hiç bir pandemide ikinci dalga birinci dalgadan çok daha etkili olmaz. Ama bu konuda dikkatsizlik gösteremeyiz. Şu an ilk dalgayı yenebiliyoruz, kontrol altına aldık. Ne yapacağımızı toplum olarak öğrendik. İkinci dalga olsa bile bunun birinci dalga kadar büyük böyle travmatik olmayacağını düşünüyorum. Birinci dalganın tamamen bitip ikinci dalganın çıkacağını da düşünmüyorum” diye konuştu.