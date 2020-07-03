Corona virüste vaka sayısı 10 milyonu aştı! İşte Türkiye ve dünyada son durum…

Çin’de ortaya çıkan corona virüs salgını tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Tüm dünyaya korku salan corona virüsün son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

2 Temmuz verilerine göre yapılan 49 bin 714 testle beraber toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677'ye ulaştı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 167'ye yükseldi. Tespit edilen bin 186 vakayla beraber toplam vaka sayısı da 202 bin 284'e çıktı.

2 Temmuz corona tablosuna göre, bin 543 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 176 bin 965'e yükseldi.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 67, toplam entübe hasta sayısı da 372 oldu.

EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL AÇIKLANDI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka olmadığını belirtti.

Koca, en çok vaka bulunan 5 ilin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa olduğunu söyledi.

Bakan Koca, “Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Corona virüsü salgını hız kazanarak artmaya devam ediyor… Salgının şiddetli bir şekilde hissedildiği ve yaşamı olumsuz etkileyen Amerika kıtasında vaka sayısı hızla artarken özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 37 eyalette vaka sayısının artması paniği artırıyor.

Reuters haber ajansının analizine göre ABD'deki 37 eyalette vaka sayısı hızla artarken, en çok vaka görülen ülkede salgının merkez üssünün Florida olduğu açıklandı. Florida'da da son 24 saat içerisinde 10 binden fazla yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Florida'daki bir artış salgın başladığından beri hiçbir Avrupa ülkesinde görülmemişti.

NİSAN AYINDAN BERİ EN YÜKSEK

Öte yandan salgının bir diğer merkez üssü California'da yapılan testlerde pozitif sonuç çıkma oranı da yüzde 37'lere çıkarken, hastaneye kaldırılanların oranı da son 2 hafta içerisinde yüzde 56'ya fırladı.

Salgının hızla yayıldığı Teksas'ta da corona virüsüne karşı önlemler alındı. Teksas Valisi Greg Abbott, maske takımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Ülke genelinde Teksas, California, Florida ve Arizona eyaletlerinde Nisan ayından beri en yüksek vaka sayısı artışı yaşandı.

ABD'de son 24 saat içerisinde 55 binden fazla corona virüsü vakası tespit edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ülkede resmi verilere göre 55.274 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken bu sayı dünya tarihine geçti. Brezilya'da 19 Haziran'da 54.771 yeni vaka tespit edilmiş ve bir günde en çok vakanın tespit edildiği gün olmuştu.

Kansas'ta vaka sayısının son bir hafta içerisinde yüzde 46.1 artmasıyla birlikte yeni bir karar alındı… Kansas eyaleti maske takmayı bir zorunluluk haline getirdi.

Dünya çapında corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 520 bini geçti… Covid-19'a bağlı ölüm sayısının en çok olduğu ülkede 128.643 ile ABD olurken, ikinci sırada 61.884 vaka ile Brezilya ve 43.991 vaka ile Birleşik Krallık takip ediyor.

BREZİLYA'DA KABUS SÜRÜYOR

Önlemlerin geç alındığı ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu sebeple çok sert eleştirildiği Brezilya'da da vaka sayısı hızla artıyor… Resmi verilere göre Brezilya'daki corona virüsü vaka sayısı son 24 saatte 1.5 milyonu geçti.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığı, corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da son 24 saat içerisinde 1252 arttığını duyurdu. Covid-19'a bağlı ölüm sayısının 61.884 olarak açıklandığı belirtildi.

GÜNEY KORE'DE SIKI YASAKLAR GERİ GELDİ

Corona virüsü salgınına zamanında ve sistematik olarak müdahale ederek dikkat çeken ve büyük bir başarı elde eden Güney Kore'de vaka sayısının artmasıyla birlikte flaş bir karar alındı.

Ülke genelinde 63 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte ikinci dalgayı durdurmak için ülkenin güneybatısındaki Gwangju şehrinde sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlandı. Müze ve kütüphaneler kapanırken sıkı kuralların geri getirildiği belirtildi.