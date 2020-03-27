Corona virüsü 14 gün kuralı nedir? 14 gün boyunca nelere dikkat edilmeli?

Corona virüs salgının ülkede yayılmaması için tedbirlerin arasında en dikkat çekenlerin başında 14 gün kuralı geliyor. Vatandaşların uygulaması gerek kuralın ana öğesi evde kendini karantina altına almakla başlıyor. Peki 14 gün kuralı nedir?

14 GÜN KURALI NEDİR? NELER YAPILMALI?

* Yurt dışına çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

* Dönüşte ilk 14 günü evde geçirin.

* Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendiniz izole edin.

* İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.

* Odanızı sık sık havalandırın.

* Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas kurmayın.

* Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayın.

* Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin.

*Havlu gibi hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın.

* Kıyafetleriniz 60 ya da 90 derecede normal deterjanla yıkayın.

* Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

* Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın.

* Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.



KİMLER KENDİNİ İZOLE ETMELİ?

Corona virüsü belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi gerekiyor. Bu belirtiler 37.8’in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olarak tarif ediliyor.

Aynı zamanda bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi paylaşan herkesin de kendisini izole etmesi gerekli.

Yalnız yaşıyorsanız, belirtilerin ortaya çıkışından itibaren 7 gün evde kalmalısınız.

Eğer siz veya birlikte yaşadığınız bir kişi bu belirtileri gösterirse, bütün hanenin 14 gün kendilerini izole ederek, belirtilerin gelişip gelişmediğini gözlemesi gerekiyor.

Bu süre içinde evdekilerden biri daha hastalık belirtileri göstermeye başlarsa o zaman 7 gün daha izole olmaları gerekiyor. Daha sonra hastalanan her bir kişi için izolasyon süresi 7 gün daha uzuyor.

Hastalık belirtilerini gösteren kişilerin iyi havalandırılmış bir odada kalıp evdeki diğer kişilerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.