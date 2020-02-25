Corona virüsü alarmının verildiği uçağın içi görüntülendi!

Yolcu, şu ifadeleri kullandı:

* Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an uçağın içindeyiz.

* Hiçbir sorun, sıkıntı yok.

* Doktorlar gelip muayene etti.

* Bazı arkadaşlarımızı, doku örneği almak üzere karantina altına aldılar.

* Biz de büyük ihtimalle yolumuza devam edeceğiz uçakla.

NE OLMUŞTU?

TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10:45 sularında Esenboğa Havalimanı'na teker koyduğu ve tüm yolcuların taramadan geçirildiği belirtilmişti.

Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve bir yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade edilmişti.