Corona virüsü alarmının verildiği uçağın içi görüntülendi!

Yolcu, şu ifadeleri kullandı:
* Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an uçağın içindeyiz.
* Hiçbir sorun, sıkıntı yok.
* Doktorlar gelip muayene etti.
* Bazı arkadaşlarımızı, doku örneği almak üzere karantina altına aldılar.
* Biz de büyük ihtimalle yolumuza devam edeceğiz uçakla.
NE OLMUŞTU?
TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10:45 sularında Esenboğa Havalimanı'na teker koyduğu ve tüm yolcuların taramadan geçirildiği belirtilmişti.
Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve bir yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade edilmişti.