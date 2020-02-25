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Corona virüsü alarmının verildiği uçağın içi görüntülendi!

Tahran'dan havalanarak Corona virüsü şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın içinde çekilen görüntüde bir yolcunun açıklamaları yer aldı. Yolcu, "Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Doktorlar gelip muayene etti. Bazı arkadaşlarımızı, doku örneği almak üzere karantina altına aldılar" dedi.

Sozcu.com.tr
18:17 -
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Yolcu, şu ifadeleri kullandı:

* Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an uçağın içindeyiz.

* Hiçbir sorun, sıkıntı yok.

* Doktorlar gelip muayene etti.

* Bazı arkadaşlarımızı, doku örneği almak üzere karantina altına aldılar.

* Biz de büyük ihtimalle yolumuza devam edeceğiz uçakla.

NE OLMUŞTU?

TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10:45 sularında Esenboğa Havalimanı'na teker koyduğu ve tüm yolcuların taramadan geçirildiği belirtilmişti.

Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve bir yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade edilmişti.

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