Corona virüsü anlık harita… Canlı dünya geneli corona virüsü verileri

Dünya üzerinden vaka sayısı milyonların üzerine çıkarken Türkiye’de de sayısı 30 bini aştı. Corona virüs dünya haritası güncel vaka sayısını öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İşte corona virüsünün yayılımını gösteren güncel harita…

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Dünya çapında 1 milyon 340 binden fazla insanda görülen ve 74 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… İngiltere Başbakanı Johnson, Londra’da yoğun bakıma alınırken, Türkiye’de ölüm sayısı 649’a çıktı. ABD’deki kritik bölgelerde vaka artış eğrisinin düşmesi sevindirdi. Bir diğer iyi haber ise Çin’den geldi… Resmi rakamlara göre Çin’de son 24 saatte ölüm yaşanmadığı açıklandı.

ALMANYA'DA DÖRT GÜN SONRA YÜKSELDİ

Almanya'da salgınla mücadelede en ön sırada savaşan Robert Koch Enstitüsü, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde Almanya'da corona virüsü vaka sayısının 3.834 artarak 99.225'e çıktığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerinde ülkede son 4 gündür vaka sayısında bir düşüş olduğu görülürken, güncel verilerde vaka sayısının arttığı belirtildi. Resmi rakamlara göre corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 173 artarak 1607'ye çıktı.

ÇİN'DE ÖLÜM İLK KEZ SIFIR

Corona virüsünün patlak verdiği Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada toplam 81 bin 740'dan fazla vakanın olduğu ülkede son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölümün olmadığını duyurdu.

Çinli yetkililer 32 yeni doğrulanmış vaka olduğunu açıklarken, bunların hepsinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi. AFP, Çin yönetiminin Ocak ayından beri paylaştığı verilere göre ilk kez sıfır ölümün olduğu bir gün yaşandığını hatırlattı.