Corona virüsü bir aileyi yok etti

Edinilen bilgiye göre, Azaplı köyünde yaşayan Demirci ailesinden Nuriye Demirci yakalandığı corona virüsü dolayısıyla 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nuriye Demirci'nin vefatının ardından eşi Ali Demirci ise 11 Aralık günü yine coronadan dolayı yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Nuriye ve Ali Demirci'nin oğlu Bayram Demirci ise yine virüsten dolayı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. (İHA)

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