Corona virüsü bir milyondan fazla habere konu oldu

Ajans Press’in, gisanddata COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 26 Mart 2020 resmi rakamlarına göre dünyada corona virüsüne yakalanan 471 bin 783 kişi olduğu tespit edildi.

Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye’de açıklanan son rakam 2 bin 433 olarak kaydedildi.

COVİD-19 virüsünün en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; Çin, İtalya, ABD, İspanya, Almanya, İran, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık ve Güney Kore olarak saptandı.

Dünyada virüsten dolayı gerçekleşen ölüm sayısı ise 21 bin 306 olurken, kurtarılan vaka sayısı 114 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Türkiye´de ölen kişi sayısı ise 59 olarak gözlendi. (DHA)



