Corona virüsü bir tek onları etkilemedi: Defineciler

Corona virüsü salgını sonrasında alınan önlemler nedeniyle tüm dünyada hayat durma noktasına geldi.

Türkiye'de de benzer bir tabloyla karşı karşıya. Virüsün yayılmasını engellemek için kimisi zorunlu kimisi de gönüllü milyonlarca insan evde kalarak, salgının durmasını bekliyor.

Sahilde yürümek, tokalaşmak, üç adımdan fazla birbirine yakınlaşmak yasak.

Eğitim – öğretime ara verildi. Milyonlarca öğrenci dede ve nineleri ile birlikte sokağa çıkamıyor. Beyaz yakalıların büyük bir kısmı işlerini evden yürütmeye çalışıyor.

Büyük şehirler arası yolculuklar geçerli bir mazereti olanlara verilen izinle yapılabiliyor. Alışveriş merkezlerindeki mağazalar kepenk indirdi, kafe ve lokantalar kapalı.

Tiyatrolar perde açamıyor, aşıklar sinemada buluşamıyor, gösteri merkezilerinden kahkalar yükselmiyor. Konserler sanal alemde, nişan ve düğün hayali kuran aşıklar mutsuz.

Erkenden kapanan birahaneler artık hiç açılmıyor. Kahvehanedeki ‘seramik ustaları' kaldırımları ölçüyor, kafelerde buluşup finale birlikte çalışan üniversite öğrencileri evine döndü. Millet bahçelerinde piknik yapıp yuvarlanan aileler evdeki halıya mahkum.

Çocuk parkları sessiz, çay bahçelerinde etrafı süzüp geçmişe dalan emekliler evde mahpus. Ahbapıyla iki lafın belini kıramayan Mehmet Amca evde çekirdek çıtlıyor.

Belli bir ideal uğruna bir vakıf veya dernek çatısında bir araya gelenler artık sosyal mecralarda buluşmak zorunda.

Deniz kıyısına inemeyen, sitesindeki yasaklı havuza camdan bakıyor. Hamama girip terlemek, kaplıcada rahatlamak, masaj salonunda gevşemek yasak. Spor salonuna gidip kas yapmak, halı sahada bir topun peşinden koşmak şimdilik mümkün değil.

Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilirken, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyet durduruldu. Spor müsabakaları ve at yarışlarına durdu, iddialaşmak mümkün değil.

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BUGÜN DE BAŞVURU YAPILDI

Türkiye 7'den 70'e olağanüstü bir dönemi yaşarken, oluşan kötümser havaya rağmen umudunu yitirmeyip hayatın akışından pek etkilemeyenler de var: Defineciler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye corona virüsü ile mücadele ederken 5 kişi define kazısı yapmak için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulundu.

Balıkesir Ivrındı'da Ahmet Kaptan, Artvin Ardanuç'ta Fuat Boz, Bartın Ulus'ta Aydın Ulukaya, Kastamonu Merkez'de İsmail Ilgaz mart ayında bakanlığa define arama dosyası sundu. Son olarak Tekirdağ Şarköy'de Muhittin Gören belirlediği alanda define aramak için bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapısını çaldı.

Bakanlık Ahmet Kaptan'a 24 Mart 2020 günü kazı için izin verdi, diğer isimler ise dosyalarına onay bekliyor.