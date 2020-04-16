Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsü birlikte yendiler, birlikte taburcu oldular!

Bolu’da corona virüsü testleri pozitif çıkan 80 ve 81 yaşlarındaki Sare ve Osman Ulus çifti, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildiler.

00:39 -
Haberler Gündem
Corona virüsü birlikte yendiler, birlikte taburcu oldular!

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus (81) ve Sare Ulus (80) çifti, İstanbul'da yaptıkları ziyaretin ardından yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti.

Ulus çiftinin yapılan muayenelerinde corona virüsü şüphesi gören sağlık ekipleri test yaptı. Yaşlı çiftin corona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine Osman ve Sare Ulus tedavi altına alındı.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün boyunca tedavi gören Ulus çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen corona virüsü yendi. Yapılan son testleri negatif çıkan yaşlı çift tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi. (İHA)

İLGİLİ HABERCoronayı yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu edildiCoronayı yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu edildi

Bolu Corona doktor hastane istanbul nefes darlığı Sağlık Üsküdar
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more