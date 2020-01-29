Corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü tedavi yöntemleri neler?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu anda 3 binden fazla kişinin enfekte olduğu corona virüsü için önlemler alınmaya çalışılıyor. Özellikle Çin’in Wuhan kentinde hastalıkla mücadele için hastane inşaatları sürüyor. Son olarak Rusya ve Çin’in corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarına başladığı bildirildi. Peki corona virüsü bulaşıcı mı? Corona virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? İşte tüm dünyada korkuya neden olan corona virüsü ile ilgili merak edilenler…

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Tıpkı mevsimsel grip etkeni gibi yakın temas, öksürük ve aksırık gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir. Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor. Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor

CORONA VİRÜSÜNÜN YAYILDIĞI ÜLKELER

Basına yansıyan haberlere göre ise virüsün yayıldığı ülkeler ve vaka sayısı şöyle:

Tayland – 8 vaka

ABD – 5 vaka

Avustralya – 5 vaka

Singapur – 5 vaka

Tayvan – 5 vaka

Malezya – 4 vaka

Güney Kore – 4 vaka

Japonya – 4 vaka

Fransa – 3 vaka

Vietnam – 2 vaka

Nepal – 1 vaka

Kanada – 1 vaka

Kamboçya – 1 vaka

Sri Lanka – 1 vaka

Almanya – 1 vaka

TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Bu arada, corona virüsüyle mücadelede “mühim bir ilerleme” kaydedildi. Avustralyalı bilim insanları, Çin dışında ilk kez yeni bir corona virüsü oluşturdu. Bu keşfin virüsün teşhis ve tedavisine katkı sağlaması umuduyla Dünya Sağlık Örgütü'yle paylaşılacağı belirtildi.

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