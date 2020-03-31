Corona virüsü can alırken, inşaat işçilerin durumu… Nevşin Mengü sordu, Tezcan Acu yanıtladı

Türkiye’de ilk vakası 10 Mart'ta tespit edilen ölümcül corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. “EvdeKal” kampanyası ile amaçlanan ise insanların evlerinden çıkmamaları ve bu sayede virüsle enfekte olmalarının önüne geçilmesi…

Ancak milyonlarca işçi, sağlıklarını kaybetme pahasına çalışmak, yani sokağa çıkmak zorunda… “Evde kalamayan” işçilerin başında da inşaat işçileri geliyor. Şantiyelerde yüzlerce işçi bir arada çalışıyor.

Nevşin Mengü'ye konuşan İnşaat-İş Sendikası Yönetim Kurulu Tezcan Acu, corona günlerinde işçilerin yaşadıklarını anlattı. Acu, “Yemekhaneler hınca hınç dolu. İşçiler koğuşlarda adeta üst üste yatıyor” dedi.

Türkiye’de corona virüsüyle enfekte hasta sayısı dün akşam açıklanan son rakamlara göre; 10 bin 827, ölü sayısı ise 168…