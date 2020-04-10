Corona virüsü haritası: Corona virüste can kaybı 90 bini aştı! Türkiye’de kaç vaka var?

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de acı bilanço artmaya devam ediyor. Corona virüsü salgınında ülkemizde güncel veriler vatandaşlarla paylaşılıyor. Uluslararası güncel harita ve Türkiye'ye dair son veriler haberimizde yer alıyor. İşte corona virüsü haritasında son durum…

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VERİLERİ

CORONA VİRÜSÜ DÜNYA VERİLERİ

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Dün 96 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 908’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 276 bin 338, toplam vaka sayısını 42 bin 282 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1552, entübe hasta sayısı 1017, iyileşen vaka sayısı ise 2142 oldu.