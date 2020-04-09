Corona virüsü haritası güncel veriler… Dünyada ve Türkiye’de kaç vaka var?

Dünya genelinde milyonlarla ifade edilen vaka sayısı ve yaklaşık 90 bin kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgınında ülkemizde güncel veriler vatandaşlarla paylaşılıyor. Uluslararası güncel harita ve Türkiye’ye dair son veriler haberimizde yer alıyor. İşte corona virüsü haritasında son durum…

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VERİLERİ

CORONA VİRÜSÜ DÜNYA VERİLERİ

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde basın toplantısında takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritaları kamuoyuyla paylaştı. Haritada yer alan renkler şu şekilde ifade edildi:

HARİTADAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede.

Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede.

Mor: Vaka evde izleniyor.

Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikayeti olmayan, evde izole edilen vaka.



APLİKASYON GELİŞTİRİLDİ

Corona virüsü vakalarının izole olmalarını, evde takibini, dışarı çıkarıp çıkmadıklarını görmek için bir aplikasyon geliştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

* Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etme koşullarından taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz, kendilerini hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını da tamamladık.