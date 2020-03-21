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Son dakika… Corona virüsü ihmalleri artınca İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Türkiye'de salgın nedeniyle hızla artan can kaybı ve vaka sayısı endişe yaratırken dün akşam Bursa ve Konya'dan gelen görüntüler pes dedirtti. İçişleri Bakanlığı, coronaya karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 'sosyal mesafe' kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

07:28 -
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Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip corona virüsü Türkiye’de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. İçişleri Bakanlığı, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan “sosyal mesafe” kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Konya’da şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında oluşan yoğunluk, corona virüsü salgını için alınan tedbirlerinin ihmal edildiğini gözler önüne serdi.

Konya’da çekilen asker uğurlaması görüntüleri,sosyal medyada geniş yankı buldu.

FOTO:DHA

Bunun üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, “Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTO: DHA

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Son güncelleme: 07:58 21.03.2020
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