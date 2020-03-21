Son dakika… Corona virüsü ihmalleri artınca İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip corona virüsü Türkiye’de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. İçişleri Bakanlığı, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan “sosyal mesafe” kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Konya’da çekilen asker uğurlaması görüntüleri,sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bunun üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, “Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.