Corona virüsü ile ilgili Bilim Kurulu üyesinden çok önemli açıklama!

CNN Türk’de Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında aşı çalışmaları ve virüse karşı etkili olan ilaçlar ile Türkiye’de salgının durumu konuşuldu.

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, virüse yönelik aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı. ABD’nin aşının insanlar üzerinde denemesi sürecine geçtiğini, onun dışında Çin ve İsrail’in de aralarında olduğu bazı ülkelerde klinik deneme aşamasına gelindiğini açıkladı.

“AŞI 1 YIL SONRA KULLANILABİLİR”



Aşının yaklaşık 1 yıl sonra kullanılabileceğini ifade eden ve influenza (grip) üzerinden bir tablo çizen Ünal, influenzanın yaz aylarında güney yarım kürede yayılmasını sürdürdüğünü, kış aylarında ise yeniden kuzey yarım küreye geldiğini hatırlattı.

Ünal, virüste de böyle bir seyir izlenmesi halinde aşının etkili olarak kullanılabileceğini belirterek, “Ancak bu farklı bir virüs ve kendi dinamikleri içerisinde yayılıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE- İTALYA KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’deki vaka sayısındaki artış hızını İtalya’ya benzetenlere de yanıt veren Prof. Ünal, böylesi bir karşılaştırma için milyon kişideki orana bakmak gerektiğini söyledi.

İtalya’da milyon kişide vaka sayısının 978 olduğunun altını çizen Ünal, Türkiye’de ise bunun sadece 15 olduğunu ifade etti.

“HERKES KENDİNİ POZİTİF SAYSIN”

Ünal, “Bir taraftan hastalarımızı tedavi edeceğiz ama en önemli iş yeni vaka bulaşmasına engel olmak. Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın. Bulaşabilir ve bulaştırabilir saysın bu 3 haftada” ifadelerini kullandı.