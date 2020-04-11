Corona virüsü ilk belirtileri neler? Koronavirüs nasıl anlaşılır?

Corona virüsü yayılmaya devam ederken vatandaşlar kendilerinde virüs olup olmadığını kontrol etmek için ilk belirtileri araştırıyor. Corona virüsü semptomlarının başında kuru öksürük ve ateş geliyor. Salgına yakalandığından endişe duyanlar corona virüsü belirtilerini araştırmaya başladı. Peki corona virüsü hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre, belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre, kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 – 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Corona virüsü hastalığının (COVID-19) en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Çoğu kişi (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.

Nadir olarak bu hastalık ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yaşlılar ve başka sağlık sorunları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan kişilerin corona virüsü hastalığını ağır geçirme olasılığı daha yüksek olabilir.