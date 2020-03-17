‘Corona virüsü kaçağını’ esnaf arkadaşları ihbar etti!

Olay Sakarya, Atatürk Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Almanya’ya giden bir Sakaryalı esnaf, Almanya-Türkiye arasındaki uçuşlar iptal edilince bir süre ülkeye dönemedi. İsviçre’den Türkiye’ye uçuşların serbest olduğunu duyunca da Almanya’dan İsviçre’ye giderek, oradan hava yoluyla İstanbul’a geldi.

“HERKESİ ATLATTIM” DEDİ

14 gün kuralına uymayıp geldiği gün (bugün), Sakarya’daki Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki iş yerine giden esnaf, burada görüştüğü arkadaşlarına, “Atatürk Havalimanı’nda herkesi atlattım. Beni karantinaya alamadılar” dedi. Daha sonra iş yerinde çalışmaya başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ POLİS EŞLİĞİNDE GELDİ

Bu durum üzerine sanayi sitesindeki diğer esnaflar, karantina altında olması gerekirken iş yerine gelen arkadaşlarını polise ve 112 ekiplerine ihbar etti. Polis eşliğinde sanayideki dükkâna gelen 112 ekipleri, şahsı polis zoru ile gözaltına aldı.

KARANTİNA HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Serdivan’da Corona virüsü hastanesi olarak ayrılan Toyota-Sa Hastanesi’ne götürülen esnafın, kontrol amaçlı karantina altına alındığı belirtildi. Esnafın sağlık ve polis ekiplerince sanayi sitesinden alınması olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.