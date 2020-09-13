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Corona virüsü karantinasından kaçtı otomobilde alkol alırken yakalandı

Afyonkarahisar’da corona virüsü karantinasından kaçanların KYK yurtlarına yerleştirilmesi uygulaması devam ederken, kentte 2 kişi daha bu kapsamda yurda yerleştirildi. Şahıslardan biri arkadaşları ile alkol aldığı sırada araçta yakalandı.

16:55 -
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Corona virüsü karantinasından kaçtı otomobilde alkol alırken yakalandı

Afyonkarahisar’da da corona virüsü (Covid-19) karantinasına uymayanlar öğrenci yurduna yerleştiriliyor. Kentte son olarak Bolvadin ilçesinde polis tarafından temaslı vaka olarak sokakta yakalanan A.T. isimli şahıs karantina süresini doldurmak için yurda yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen bir başka vaka ise şaşırttı. Akçin mevkiinde K.T. (30) isimli corona virüsü temaslı şahıs, bir araçta arkadaşları ile alkol alırken yapılan denetimde polis tarafından tespit edildi. Temaslı vaka olan ve işlemleri tamamlanan K.T., yurda yerleştirildi. (İHA)

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