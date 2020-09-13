Corona virüsü karantinasından kaçtı otomobilde alkol alırken yakalandı

Afyonkarahisar’da da corona virüsü (Covid-19) karantinasına uymayanlar öğrenci yurduna yerleştiriliyor. Kentte son olarak Bolvadin ilçesinde polis tarafından temaslı vaka olarak sokakta yakalanan A.T. isimli şahıs karantina süresini doldurmak için yurda yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen bir başka vaka ise şaşırttı. Akçin mevkiinde K.T. (30) isimli corona virüsü temaslı şahıs, bir araçta arkadaşları ile alkol alırken yapılan denetimde polis tarafından tespit edildi. Temaslı vaka olan ve işlemleri tamamlanan K.T., yurda yerleştirildi. (İHA)