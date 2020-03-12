Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Son açıklamalar…

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Bakanlar açıklamalarda bulundu. Gündemdeki birçok konu toplantı sonrası yanıt bulurken, okulların tatil olma durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Corona virüsü salgınının seyri de okulların tatil edilmesini belirler' ifadelerini kullandı. Okul tatili ile ilgili yeni açıklamalar geldiğinde sayfamızdan takip edebilirsiniz.

14 KURALA DİKKAT

* Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Corona virüsü salgınının seyri de okulların tatil edilmesini belirler

* Gelen hastaya yaklaşım da hazırlanan rehber doğrultusunda bütün ülkede standart durumda.

* Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın Corona virüsüyle ilgili bir toplantı olacak.

* Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca dışarı çıkmamalarını, çıkarlarsa maske kullanmalarını ve evlerini havalandırmalarını söylüyoruz.

“YENİ KARARLAR DEVREYE GİREBİLİR”

* Bu enfeksiyonun önümüzdeki en fazla 2 aylık süreci bizim için son derece önemli. Bu dönemde alacağımız kararlar ertelemeye yönelik olmalı. Kuralları mutlaka uygulayarak bu süreci vatandaş ile yöneterek götürelim istiyoruz. Bir dinamik süreçteyiz her gün yeni kararlar devreye girebilir.

* Kaygıları gideren bir yaklaşımda olalım. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Mücadeleyi hep birlikte, vatandaşlarımızla birlikte vereceğimizi, panik içinde olmamamız gerektiğini söylüyorum.