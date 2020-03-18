Şehitlikte corona virüsü önlemi

ÇANAKKALE

Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, corona virüsü salgını sebebiyle bu sabah yapılan sade bir çelenk sunma töreni ile tamamlandı.

MANİSA

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılı etkinlikleri için Manisa Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi. Corona virüsü tehlikesine karşı sınırlı sayıda kişi şehitliğe alındı, törende şehitler dualarla anıldı.

Manisa’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılı etkinliklerinde corona virüsü tedbirleri dikkat çekti. Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törene sınırlı sayıda katılımcı alınmasına karar verildi.

Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler ve Dul Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş olmak üzere protokol beş kişiyle sınırlandırıldı.

ŞEHİTLİKTE CORONA ÖNLEMİ

Okul müdürleri, öğretmenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarından şehitliğe gelenler ise corona virüsü tedbirleri kapsamında törene alınmadı. Anıta çelenk sunulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende şehitler için Kuran’ı Kerim okunarak, dua edildi. Törene katılan sınırlı sayıda katılımlı şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Okan Divrik’in annesi Nevin Divrik de törene katılarak şehit oğlunun mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

MALATYA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Malatya’da Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi.

MUŞ

Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Merkez Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören; Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'nın çelenk sunumu, akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada Vali Gündüzöz ve Başkan Asya tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar edildi.

TRABZON

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Trabzon'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Şehit Aileleri Derneği Trabzon Şube Başkanı İsmail Karaca katıldı.

Çelenk sunma töreninde Atatürk Anıtı'na sırasıyla Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi adına çelenk bırakıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.