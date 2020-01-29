Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs dünyada nerelerde görüldü?

Corona virüse, Çin dışında ABD, Avustralya ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu yabancı ülkelerde de rastlandı. Çin’in dışındaki ülkelerden henüz bir ölün haberi ise gelmedi. İşte corona virüsü hakkında merak edilenler…

CORONA VİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Çin (ana kara) – 5 bin 974 vaka

Hong Kong – 8 vaka

Macao – 5 vaka

Tayvan – 8 vaka

Tayland – 14 vaka

ABD – 5 vaka

Avustralya – 5 vaka

Singapur – 5 vaka

Malezya – 7 vaka

Güney Kore – 4 vaka

Japonya – 6 vaka

Fransa – 4 vaka

Vietnam – 2 vaka

Nepal – 1 vaka

Kanada – 2 vaka

Kamboçya – 1 vaka

Sri Lanka – 1 vaka

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.



CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.