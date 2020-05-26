Corona virüsü normalleşme adımları nasıl olacak? Hangi işletmeler, ne zaman açılacak?

Türkiye Mart ayının başından beri corona virüsü ile mücadele ediyor. Virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı tarihten itibaren, bazı kurumlar ve işletmeler kapandı. Ancak, son gelen corona virüsü verilerine göre ülkemizde bazı normalleşme adımları atılmaya başlandı. İşte Türkiye'de corona virüsü ile ilgili atılacak normalleşme adımları ve üzerinde durulan bazı tarihler…

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

11 Mayıs ile başlayan corona virüsü normalleşme süreci, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile birlikte yürüyecek. Dört gün sürecek olan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte günlük corona virüsü vakalarının 500'ün altına inmesi bekleniyor. Eğer vakalar 500 altında tutulursa, normalleşme adımları da atılmaya devam edecek.

EN SON HANGİ YASAK KALKACAK?

Bilim Kurulu'nda yapılan toplantılar sonrasında vatandaşlarda bazı uygulamaların ‘yorgunluk' yarattığı ve Haziran ayı ile birlikte bazı rahatlama adımlarının atılacağı beklentisi oluştu. Virüs tespitinin artık daha kolay yapıldığını da belirten kurul üyeleri, bazı normalleşme adımlarının atılmasında sorun olmadığı görüşünde birleşti.

Kurulun toplantısında ortaya çıkan bir durum da, ilk getirilen yasakların, en son kaldırılması gerektiği oldu. Ülkemizde ilk olarak okullar, kafe ve restoranlar ile adliyeler kapatılmıştı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve düğün faaliyetleri askıya alınmıştı. Bu yasakların en son kalkacağı belirtiliyor.